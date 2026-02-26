La performance nasce nel backstage | c’è il vocal trainer sannita ad ‘allenare’ Sal Da Vinci

Nel backstage si prepara con cura la performance di Sal Da Vinci, assistito da un vocal trainer proveniente dalla regione sannita. È lì che si concentrano le ultime prove e gli esercizi necessari per affrontare il palco con sicurezza. La fase di preparazione si svolge lontano dagli occhi del pubblico, ma rappresenta un momento fondamentale per la resa finale. La cura di ogni dettaglio è evidente in ogni passo della preparazione.

Tempo di lettura: 2 minuti La performance nasce nel backstage con una buona preparazione e gli esercizi giusti. E' questa la legge, non scritta, che muove l'artista che si appresta a vivere l'esperienza al Festival di Sanremo, il tempio della musica italiana. E allora ecco che bisogna affidarsi a un vero 'guru' della disciplina che arriva dal Sannio e risponde al nome di Emanuele D'Onofrio, logopedista e vocal trainer apparso in tanti video al fianco di Sal Da Vinci, intento a fare esercizi col cantante napoletano prima dell'esibizione sul palco dell'Ariston. Esercizi propedeutici ad una esibizione che de lasciare il segno ed onestamente Da Vinci con la sua 'Per sempre sì', dà sfoggio delle sue qualità con una variazione di tonalità ed estensioni assolutamente invidiabili.