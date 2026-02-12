Alessandro Cortini a Udine | un viaggio sonoro tra ombra e luce

Questa sera, a Udine, il musicista Alessandro Cortini sale sul palco del Teatro San Giorgio. È l’anteprima della prossima edizione del festival Sexto ‘Nplugged. Cortini propone un viaggio tra suoni oscuri e luci brillanti, portando in scena la sua musica elettronica. Il concerto segna anche una collaborazione nuova tra le associazioni di Sesto al Reghena, Css e Cec.

Udine si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: Alessandro Cortini sarà in concerto sabato 30 maggio 2026 al Teatro San Giorgio, a partire dalle 21. Musicista, produttore, compositore e costruttore di strumenti, Cortini è tra le figure più influenti della musica elettronica contemporanea. Il suo suono è immediatamente riconoscibile: atmosferico, evocativo, ipnotico, capace di fondere profondità emotiva e tensione dark con pulsazioni soffuse e geometrie ritmiche perfettamente calibrate. Membro storico dei Nine Inch Nails, Cortini è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2020 con la band, diventando l’unico musicista italiano ad aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Alessandro Cortini udine

Dal 12 dicembre, il museo Guttuso di Bagheria ospita

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Alessandro Cortini udine

Argomenti discussi: Sexto Meets: Alessandro Cortini in concerto a Udine il 30 maggio.

per Un visionario della musica elettronica contemporanea, membro storico dei , Alessandro Cortini è anche l’unico artista italiano inserito nella - facebook.com facebook