Agguato ai tifosi della Cavese due ultras della Casertana assolti dopo 10 anni

La Corte d'Appello ha scagionato dalle accuse Di Rauso e Savastano. Il processo bis dopo l'annullamento in Cassazione Dopo quasi 10 anni dai fatti, due tifosi della Casertana sono stati assolti per il presunto agguato ai rivali della Cavese. Lo ha deciso la Terza Sezione della Corte d’Appello di Napoli che nei giorni scorsi ha pronunciato il suo verdetto: il fatto non sussiste. Scagionati dall’accusa di detenzione di armi improprie e di oggetti atti a offendere Michele Savastano, 38enne, e Jacopo Di Rauso, 31enne, entrambi di Caserta. Il processo veniva da un annullamento in Cassazione, con la Suprema Corte - presidente Luca Ramacci - che aveva accolto il ricorso dei difensori degli imputati - gli avvocati Nello Sgambato, Nicola Basile, Giuseppe Stellato e Alfonso Iovino - e disposto un nuovo processo d’Appello per i due. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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