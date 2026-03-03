Presunte mazzette sull’Alta Velocità tutti assolti dopo 13 anni Per una vicenda di Rolex Maurizio Lupi si dimise da ministro
Dopo tredici anni di procedimento giudiziario, tutte le persone coinvolte nella vicenda delle presunte mazzette sull’Alta Velocità sono state assolte. Per quanto riguarda il caso legato a un orologio Rolex, il ministro si è dimesso in passato. La Procura generale ha presentato ricorso, ma è stato respinto perché non sono stati trovati elementi di corruzione e la prescrizione si applica ai reati non ancora prescritti.
Tutti assolti per i reati non ancora prescritti. Per gli altri, il ricorso della Procura generale va rigettato, perché non c’era corruzione, e dunque, va applicata la prescrizione. Finisce così dunque il processo presso la Corte d’appello di Genova, l’ultimo filone ancora aperto di Amalgama, maxi-inchiesta su presunte tangenti e turbative d’asta nella costruzione dell’Alta velocità italiana. Una delle più grandi inchieste anticorruzione e al tempo stesso uno dei più grandi fiaschi giudiziari degli ultimi anni. Una mega-indagine smembrata, sfibrata e disarticolata da processi lumaca, eccezioni di costituzionalità, trasferimenti per competenza territoriale; e infine archiviazioni, assoluzioni e prescrizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Una selezione di notizie su Alta Velocità
