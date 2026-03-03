Dopo tredici anni di procedimento giudiziario, tutte le persone coinvolte nella vicenda delle presunte mazzette sull’Alta Velocità sono state assolte. Per quanto riguarda il caso legato a un orologio Rolex, il ministro si è dimesso in passato. La Procura generale ha presentato ricorso, ma è stato respinto perché non sono stati trovati elementi di corruzione e la prescrizione si applica ai reati non ancora prescritti.

Tutti assolti per i reati non ancora prescritti. Per gli altri, il ricorso della Procura generale va rigettato, perché non c’era corruzione, e dunque, va applicata la prescrizione. Finisce così dunque il processo presso la Corte d’appello di Genova, l’ultimo filone ancora aperto di Amalgama, maxi-inchiesta su presunte tangenti e turbative d’asta nella costruzione dell’Alta velocità italiana. Una delle più grandi inchieste anticorruzione e al tempo stesso uno dei più grandi fiaschi giudiziari degli ultimi anni. Una mega-indagine smembrata, sfibrata e disarticolata da processi lumaca, eccezioni di costituzionalità, trasferimenti per competenza territoriale; e infine archiviazioni, assoluzioni e prescrizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Presunte mazzette sull’Alta Velocità, tutti assolti dopo 13 anni. Per una vicenda di Rolex Maurizio Lupi si dimise da ministro

