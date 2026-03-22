Caro gasolio tagli quasi fantasma Commercio traslochi bus operator | aziende in crisi

Il prezzo del gasolio in Italia si aggira attorno a 1,96 euro al litro, secondo i dati più recenti. Le aziende del settore del commercio, i traslocatori e gli operatori di autobus segnalano difficoltà crescenti a causa di questa situazione. Alcune imprese stanno affrontando problemi di liquidità e di sostenibilità, mentre altre stanno considerando variazioni nelle proprie operazioni. La situazione rimane in evoluzione senza segnali di miglioramento immediato.

Milano – Un euro e 96 centesimi al litro. La tariffa media del gasolio al self service in Lombardia pubblicata ieri sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è di 34 centesimi più alta rispetto a fine 2025 (+20,9%) e di 26 (+15%) se confrontata col giorno prima dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. Anche dopo il taglio delle accise di 20 centesimi al litro deciso dal Governo per contenere il caro-carburanti alimentato dalla guerra in Medio Oriente, le criticità restano. Quali sono i temi che preoccupano di più milanesi e lombardi: viaggio nelle ansie fra carovita, guerre e politica interna Le attività “della strada”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caro gasolio, tagli (quasi) fantasma. Commercio, traslochi, bus operator: aziende in crisi Articoli correlati Traslochi internazionali per aziendeOrganizzare un trasloco internazionale per aziende è un processo complesso che richiede pianificazione, competenza e servizi professionali. Trotta Bus, crisi senza fine: i mezzi restano a piedi senza gasolioTempo di lettura: < 1 minutoDisservizio questa mattina per alcuni autobus delle linee urbane di Trotta per il trasporto pubblico locale del capoluogo. Contenuti e approfondimenti su Caro gasolio Temi più discussi: Taglio accise carburanti: solo il 60% dei distributori riduce i prezzi; Caro Benzina e Diesel, prezzo giù di 25 centesimi: varato taglio delle accise in vigore da oggi; Carburanti, i prezzi di benzina e diesel dopo intervento governo. Dati; Caro carburanti: la mossa del Governo cambia tutto, ma non per molto. Caro carburanti, arrivano i tagli di 25 centesimi per 20 giorniIl decreto legge varato dal Consiglio dei ministri introduce un tagli di 25 centesimi al litro sul prezzo dei carburanti. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Tg1dopo il via libera del Consiglio ... internapoli.it Cgia Mestre, 'nonostante i tagli, il caro diesel rimane, urge intervento dell'Ue'(ANSA) - VENEZIA, 21 MAR - La Cgia guarda con favore le misure varate dal Governo per contenere gli aumenti indiscriminati dei prezzi dei carburanti delle ultime settimane, ma per alcune categorie la ... msn.com TvSei. . Marineria pescarese, Camplone: “Vanno ridotti i giorni di fermo biologico” Anche il caro gasolio mette a dura prova la marineria di Pescara. Il presidente dell’associazione Mimmo Grosso, Doriano Camplone, chiede la riduzione dei giorni di fermo biolo facebook @Contoterzisti. Caro-gasolio: l’agricoltura perde 86 milioni in un solo mese @uncai x.com