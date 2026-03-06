Conerobus la Giunta detta le linee di indirizzo | tagli alle corse e aumento dei biglietti in vista

La Giunta comunale di Ancona ha approvato le linee di indirizzo per il risanamento di Conerobus durante la riunione di ieri, giovedì 6 marzo 2026. Sono stati definiti tagli alle corse e un aumento dei prezzi dei biglietti come parte delle misure da adottare. La decisione coinvolge direttamente i servizi di trasporto pubblico gestiti dalla società controllata.

Possibile anche un aumento di capitale sociale della società controllata. Una scelta che comunque dovrà eventualmente passare per il Consiglio comunale ANCONA – La Giunta comunale di Ancona, nella riunione di ieri, giovedì 6 marzo 2026, ha approvato le linee di indirizzo per il risanamento della società controllata Conerobus. Tra gli indirizzi indicati dall'amministrazione figura la rinegoziazione dei contratti di servizio e l'ottimizzazione delle percorrenze, con una revisione mirata dei servizi meno utilizzati per ridurre i costi operativi salvaguardando i collegamenti essenziali. Il Comune conferma inoltre la disponibilità a proseguire nel riequilibrio dei rapporti contrattuali e invita la società ad avviare analoghi confronti con tutti gli altri enti committenti.