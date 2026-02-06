Margot Robbie ha catturato l’attenzione con i suoi look durante il press tour di “Cime Tempestose”. La star ha puntato sul metodo dressing, cambiando abiti e stili ad ogni evento, per promuovere al meglio il film in uscita il 14 febbraio. La Robbie si presenta sicura, sempre diversa, e sembra voler lasciare il segno con ogni apparizione pubblica.

Il lungometraggio, d'altro canto, è un adattamento del capolavoro di Emily Brontë del 1847, ambientato nella cupa brughiera, che racconta il legame contrastato e tumultuoso tra Cathy e Heathcliff. Di recente si è parlato molto degli abiti realizzati per il film dalla costumista premio Oscar Jacqueline Durran che, mescolando suggestioni vittoriane a tocchi più contemporanei, secondo gli scettici avrebbe commesso qualche inesattezza storica. Per promuovere la pellicola, proprio come era successo per il film di Greta Gerwig, Margot Robbie ha deciso di rendere omaggio al suo alter ego cinematografico anche fuori dal set. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Margot Robbie, tutti i look sfoggiati per il press tour di Cime Tempestose

Margot Robbie sta portando il suo tour promozionale di Cime Tempestose a un livello tutto nuovo.

