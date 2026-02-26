Aria irrespirabile | a Monza e in Brianza scattano i divieti anche per le auto

A Monza e in Brianza i livelli di inquinamento dell’aria raggiungono valori preoccupanti, portando all’adozione di misure restrittive a partire da venerdì 27 febbraio. Regione Lombardia ha annunciato i divieti, che coinvolgono anche le auto, per limitare l’emissione di sostanze dannose. Le restrizioni resteranno in vigore fino a nuove comunicazioni.

Emergenza inquinamento a Monza, il comitato Aria pulita chiede i dati: Che fine hanno fatto le centraline?Monza – Che fine hanno fatto le cinque centraline di rilevamento dell’inquinamento atmosferico? Quali risultati hanno prodotto?. Se lo chiede Cruciano Nasca, coordinatore del Comitato Aria pulita ... ilgiorno.it