' Decaro Presidente' Fischetti nominato capogruppo in Consiglio regionale

Giuseppe Fischetti è stato nominato capogruppo del gruppo consiliare della lista civica a sostegno del presidente Antonio Decaro. La nomina rafforza la rappresentanza politica nel Consiglio regionale, con Fischetti che guiderà l’attività del gruppo e contribuirà alla definizione delle strategie legislative. La sua esperienza e il suo ruolo saranno fondamentali per il dialogo tra le diverse forze politiche e l’amministrazione regionale.

Sarà il consigliere regionale Giuseppe Fischetti a guidare il gruppo consiliare dei consiglieri eletti nella lista civica a sostegno del presidente Antonio Decaro. La decisione è maturata all'interno del gruppo ed è stata condivisa unanimemente da tutti i neo consiglieri regionali e dal.

