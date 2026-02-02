Primo consiglio regionale comincia l' era Decaro | Matarrelli presidente per lui anche 6 voti del centrodestra
Questa mattina a Bari si è aperto ufficialmente il primo Consiglio regionale della nuova legislatura in Puglia. Dopo una lunga attesa, Toni Matarrelli è stato eletto presidente con il appoggio di una parte del centrodestra, che ha garantito sei voti. La seduta è iniziata con l'inno di Mameli, segnando l'inizio di un nuovo capitolo politico per la regione.
Al via la seduta del primo Consiglio regionale in Puglia: Toni Matarrelli eletto presidente. Sulle note dell'inno di Mameli è iniziata ufficialmente la dodicesima legislatura del Consiglio regionale. A presiedere la seduta, il consigliere regionale più anziano Luigi Lobuono, candidato presidente del centrodestra battuto dal nuovo governatore pugliese Antonio Decaro. I due, prima dell'avvio dei lavori, si sono stretti in un abbraccio, a testimonianza di un rapporto di stima reciproca che ha segnato anche la campagna elettorale. Lobuono, nel suo intervento iniziale, ha espresso a nome di tutto il Consiglio «solidarietà agli agenti feriti a Torino». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Decaro presidente, oltre novecentomila voti. Consiglieri: Paolicelli primatista. Gli over trentamila Puglia, elezioni regionali: exploit di Minerva, Pagliaro, Piemontese, Vaccarella, Pagano e Matarrelli
