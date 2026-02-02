Primo consiglio regionale comincia l' era Decaro | Matarrelli presidente per lui anche 6 voti del centrodestra

Questa mattina a Bari si è aperto ufficialmente il primo Consiglio regionale della nuova legislatura in Puglia. Dopo una lunga attesa, Toni Matarrelli è stato eletto presidente con il appoggio di una parte del centrodestra, che ha garantito sei voti. La seduta è iniziata con l'inno di Mameli, segnando l'inizio di un nuovo capitolo politico per la regione.

