Alloggi ERP 2026 | aperto il nuovo bando della Regione Campania
La Regione Campania ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) per l’anno 2026. Questo avviso è rivolto a coloro che rientrano nei requisiti previsti per l’assegnazione di case popolari nella regione. La procedura mira a garantire l’accesso a alloggi a condizioni agevolate, sostenendo così le famiglie in situazioni di disagio abitativo.
E' stato pubblicato dalla Regione Campania il nuovo Avviso Pubblicoper l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) – anno 2026, alias case popolari. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma ufficiale della Regione Campania, a partire dalle ore 12:00 del 2 marzo 2026 e fino alle ore 14:00 del 15 aprile 2026. Al di fuori di questo intervallo temporale non sarà possibile presentare o integrare le domande. L’accesso alla piattaforma è consentito tramite SPID, CIE o CNS. La domanda deve essere compilata solo ed esclusivamente tramite la piattaforma telematica regionale, accessibile dal sito: Territorio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
