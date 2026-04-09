Brunetta | L’ascolto dei giovani è un pilastro della democrazia

Il ministro ha affermato che ascoltare i giovani rappresenta un elemento fondamentale per il funzionamento della democrazia. Ha sottolineato che l’ascolto non può essere considerato un elemento opzionale, ma deve essere alla base della convivenza civile e democratica. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un intervento pubblico, nel quale ha ribadito l'importanza di coinvolgere le nuove generazioni nel dibattito pubblico.

L'ascolto non è un optional, ma l'architrave su cui poggia la convivenza civile e democratica. È questo il messaggio lanciato dal Presidente del Cnel, Renato Brunetta, in occasione della seconda edizione della Giornata Nazionale dell’Ascolto dei Minori, ospitata presso la sede del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Assalto a ‘La Stampa’, Mattarella: “Giornali sono il pilastro della democrazia”Questa è “l’occasione” per esprimere “la solidarietà” dopo gli attacchi “di fine novembre” e “anche l’apprezzamento per il giornale e gli auguri per... Leggi anche: Mattarella:giornali pilastro democrazia Argomenti più discussi: Ascoltare gli adolescenti, Telefono Azzurro ne ricorda l'importanza con un evento in tre grandi città; 'Un bambino ascoltato sarà un adulto sereno', l'evento di Telefono Azzurro; Brunetta bar&moquette: infornata di spese al Cnel. Ascolto dei ragazzi: un diritto, non un favoreIl diritto all’ascolto dei bambini è sancito all’articolo 12 della Convenzione Onu. E riguarda non solo i minori fuori famiglia, fragili, coinvolti nella separazione dei genitori ma tutti i nostri ... vita.it AL CNEL DI BRUNETTA È SALTATO IL TAPPO: TRA MOBILI, ARREDI, COMUNICAZIONE E BUONI PASTO, I ... x.com Casa Anziani Maria Brunetta - facebook.com facebook