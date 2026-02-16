Assalto a ‘La Stampa’ Mattarella | Giornali sono il pilastro della democrazia
Il presidente Sergio Mattarella ha espresso solidarietà a ‘La Stampa’ dopo l’assalto subito a fine novembre, evidenziando il ruolo fondamentale dei giornali nella democrazia. Questa occasione serve anche a mostrare apprezzamento per il lavoro della testata e a fare gli auguri per il suo sviluppo futuro. Durante una visita, ha sottolineato come i giornali siano il pilastro di una società libera e informata.
Questa è “l’occasione” per esprimere “la solidarietà” dopo gli attacchi “di fine novembre” e “anche l’apprezzamento per il giornale e gli auguri per il futuro. I giornali sono i pilastri della democrazia, quindi mi raccomando”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando, a Torino, la redazione de ‘La Stampa’. “Questo per noi è fondamentale presidente, grazie davvero. Non sa che piacere ci ha fatto questa visita”, ha replicato il direttore Andrea Malaguti. L’assalto alla redazione di Torino. Un centinaio di manifestanti lo scorso 28 novembre hanno fatto irruzione all’interno della redazione del quotidiano La Stampa in via Lugaro, a Torino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Mo: La Russa, 'solidarietà a giornalista Sorrentino, libertà stampa pilastro democrazia'
Il ministro La Russa ha espresso solidarietà alla giornalista Giulia Sorrentino, vittima di un’aggressione a Milano da parte di manifestanti.
M.O., Meloni: libertà stampa pilastro democrazia, va difesa senza ambiguità
