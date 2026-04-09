Brucia una catasta di legna intervento dei Vigili del fuoco a Gubbio

I Vigili del fuoco di Gubbio sono intervenuti in località Sette Strade a causa di un incendio che ha coinvolto una catasta di legna situata in un'azienda privata. L'intervento è stato necessario per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'incidente. Sul posto sono rimasti i vigili fino a completa estinzione del fuoco.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio sono intervenuti in località Sette Strade per l'incendio di una catasta di legna all'interno di un'azienda privata.Sul posto hanno operato una squadra con un'autopompa serbatoio e un'autobotte pompa. L'incendio è stato estinto e l'area bonificata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Fiamme in un deposito di legna, intervento dei Vigili del fuocoIntervento dei Vigili del fuoco nella notte di domenica 6 aprile in località Cerqueto di Gualdo Tadino dove gli operatori sono intervenuti per domare... Incendio in un garage condominiale: brucia un’auto, intervento dei vigili del fuoco | FOTOI vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio divampato all'interno di un box condominiale, dove una vettura ha preso fuoco. Argomenti più discussi: FOTO GALLERY Incendio catasta di legno a Gubbio; Incendio a Pontecagnano, due silos prendono fuoco: vigili Del Fuoco sul posto; Valdilana, a fuoco una catasta di legna: intervento in corso. Catasta di rifiuti brucia in una ditta di Albino: fumo, ma nessun ferito - Le fotoÈ stato un dipendente ad accorgersi che, da una catasta di materiale in una delle aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti, si alzava del fumo. Subito ha allertato i vigili del fuoco e il titolare: ... ecodibergamo.it Canadair in volo, Vigili del fuoco a terra: a Lipari (Santa Margherita) si domano le fiamme. Un lavoro continuo, preciso, senza sosta. Grazie per il vostro duro lavoro #lipari #isoleeolie #incendio #vigilidelfuoco #canadair #sicilia #fuoco #emergenza #cron - facebook.com facebook A Bolzano insolito allarme per vigili del fuoco e forze dell'ordine. @TgrRai #Ioseguotgr Foto: Ansa x.com