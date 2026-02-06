Incendio in un garage condominiale | brucia un’auto intervento dei vigili del fuoco | FOTO

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in un condominio per spegnere un incendio in un garage. Una macchina all’interno del box ha preso fuoco e ha provocato danni. Nessuno si è fatto male. I pompieri hanno lavorato per alcune ore prima di mettere tutto sotto controllo. Sono ancora da chiarire le cause dell’incendio.

I vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio divampato all'interno di un box condominiale, dove una vettura ha preso fuoco. L'intervento si è reso necessario per evitare che le fiamme si propagassero ad altre parti dell'edificio, mantenendo così la situazione sotto controllo.

