Basket giovanile l' Under 19 Eccellenza torna a sorridere | Brindisi travolta al Villa Romiti Derby d’oro per l' Under 14

L'Under 19 della Pallacanestro Forlì ritrova il sorriso dopo la sconfitta contro Brindisi. Al Villa Romiti gli ospiti vengono travolti, mentre le altre categorie giovanili non riescono a ripetere i successi. L’Under 17 e l’Under 15 vengono sconfitti dalla Virtus Bologna, lasciando qualche rammarico tra i giovani atleti.

Netta e convincente affermazione per l’Under 19 di coach Grison, che al Villa Romiti supera Aurora Brindisi con un perentorio 101-53 Turno dai due volti per il settore giovanile della Pallacanestro Forlì. Se l’Under 19 Eccellenza ritrova con autorità la via della vittoria nella seconda fase interregionale, l'Under 17 e l'Under 15 devono arrendersi alla Virtus Bologna nelle rispettive Poule Titolo. Buone notizie invece dall’Under 14 Gold, che si aggiudica il derby contro Faenza. Netta e convincente affermazione per l’Under 19 di coach Grison, che al Villa Romiti supera Aurora Brindisi con un perentorio 101-53.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Brindisi Forlì

Inizia con una sconfitta al fotofinish, la seconda fase del campionato di Under 19 Eccellenza della Raggisolaris Academy.

Nel match di calcio Eccellenza Toscana, il Mazzola ha ottenuto una vittoria convincente contro Certaldo, conclusasi con il punteggio di 5-0.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Brindisi Forlì

Argomenti discussi: Next Gen Femminile, alla scoperta del Basket Roma; Basket giovanile. Raggisolaris Academy, l’under 19 travolge Vicenza; Giovanili San Daniele: squadra copertina l’Under 13 maschile; Settore giovanile, i risultati della settimana.

Basket giovanile. Bondi Vis, che colpo. L’under 19 supera anche TortonaNella quinta giornata d’andata della seconda fase dell’under 19 d’Eccellenza, la Bondi Vis di coach Santi è impegnata al Palapalestre ... ilrestodelcarlino.it

Basket giovanile, l'Under 15 Eccellenza si qualifica con autorità alla seconda fase del campionatoLa formazione forlivese ha infatti chiuso in vetta la prima fase del campionato, conquistando con autorità il primo posto nel Girone B ... forlitoday.it

•U19 ECCELLENZA• ONETEAM BASKET FORLÌ 09 Febbraio Ore 18:45 VILLA ROMITI FORLÌ https://italhoop.tv/video/viewlivestreamingrel=71495&cntr=0&fbclid=PAZnRzaAP2rBlleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0 - facebook.com facebook