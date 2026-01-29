Basket giovanile l' Under 15 Eccellenza si qualifica con autorità alla seconda fase del campionato

La squadra under 15 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2 ha conquistato la qualificazione alla seconda fase del campionato senza problemi. Hanno giocato bene e sono riusciti a portare a casa la vittoria, dimostrando determinazione e buon ritmo in campo. Il fine settimana è stato all’insegna delle soddisfazioni per tutto il settore giovanile biancorosso.

La formazione forlivese ha infatti chiuso in vetta la prima fase del campionato, conquistando con autorità il primo posto nel Girone B È un fine settimana ricco di soddisfazioni per il settore giovanile biancorosso della Pallacanestro Forlì 2.015, con l’Under 15 Eccellenza grande protagonista. La formazione forlivese ha infatti chiuso in vetta la prima fase del campionato, conquistando con autorità il primo posto nel Girone B e staccando il pass per la seconda fase, che metterà di fronte le prime quattro classificate dei gironi A e B. La classifica iniziale della nuova fase vede Virtus Bologna al comando con 12 punti, seguita dall'Unieuro Forlì a quota 10, poi Reggiana (6), Fortitudo Bologna (4) e Pol.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Pallacanestro Forlì 2 Acf Arezzo, l'under 15 si qualifica alla fase nazionale con una giornata di anticipo L'ACF Arezzo Under 15 si è qualificata con una giornata di anticipo alla fase nazionale, confermando il buon andamento della squadra. L'Under 19 supera la Polonia e si qualifica alla seconda fase dell'Europeo La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Under 15 Eccellenza | Pallacanestro Moncalieri vs Derthona Ultime notizie su Pallacanestro Forlì 2 Argomenti discussi: Basket giovanile, l'Under 15 Eccellenza si qualifica con autorità alla seconda fase del campionato; Next Gen Femminile, alla scoperta del Faenza Basket Project; Basket giovanile, Miwa Benevento: continua a vincere l’Under 15 Gold, sorride anche l’Under 17 Regionale; Dole Basket Rimini - Giovanili d’Eccellenza, l'Under 19 batte Milano. Basket giovanile, per l’Unieuro tris di vittorie e un passo falsoNei campionati Gold, l’Under 13 riscatta a Ravenna la sconfitta subita a Rimini e mantiene nel mirino il primo posto in classifica. L’Under 14 vince agevolmente in casa contro gli Stars Bologna ... forlitoday.it Basket giovanile, ripartenza perfetta per la Pallacanestro Forlì: tutte vittorie dopo la pausa nataliziaRiparte nel migliore dei modi il 2026 delle formazioni giovanili biancorosse, tutte vittoriose alla ripresa dei rispettivi campionati dopo la pausa natalizia. Un fine settimana da incorniciare, ... forlitoday.it Under 17 Eccellenza Maschile, ecco gli spareggi La pallacanestro giovanile di eccellenza torna protagonista in una giornata ad alta tensione e dal sapore già di finale. Sabato 31 Gennaio, il PalaRitiro di Messina, casa del Castanea Basket, ospiterà le semifin - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.