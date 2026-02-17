La mamma di Zoe Trinchero ricorda l'incontro con l'assassino | Mi ha mentito guardandomi in faccia

La mamma di Zoe Trinchero racconta di aver incontrato l’assassino della figlia e di aver percepito la sua falsità. La donna ricorda che il ragazzo le ha mentito guardandola negli occhi, senza mai mostrare pentimento. Durante l’incontro, ha insistito sul fatto che, finché lui continuerà a nascondere la verità, non potrà mai trovare pace. La madre si è detta disposta a confrontarsi di nuovo con lui solo se ammetterà tutto. Un dettaglio che rende ancora più difficile il dolore per la perdita di Zoe.

