A C'è Posta per te Alessandro rifiuta l'incontro con sua madre | Non provo niente per lei ora ho un'altra mamma

Alessandro rifiuta di incontrare sua madre, dichiarando di non provare più sentimenti per lei e affermando di averne un’altra. Angela, invece, desidera ricostruire il rapporto con suo figlio, lontano da tre anni, dopo aver lasciato il marito malato per sfuggire a un matrimonio infelice. La vicenda mette in luce le tensioni familiari e le difficoltà di ricominciare dopo lunghi periodi di separazione.

Angela vorrebbe ricucire i rapporti con suo figlio che non vede da tre anni. Lei è andata via da casa, scappando da un matrimonio infelice, mentre suo marito stava male. Il figlio non ha intenzione di perdonarla.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

