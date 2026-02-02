Sicilia maglia nera per truffe creditizie | Emergenza sociale che colpisce famiglie lavoratori e imprese

In Sicilia, le truffe creditizie continuano a salire. Le frodi che sfruttano il furto di identità colpiscono duramente famiglie, lavoratori e imprese. È un problema che mette in crisi il settore finanziario e crea un’area di emergenza sociale. Le autorità cercano soluzioni, ma i casi aumentano di giorno in giorno.

Gabriele Urzì dirigente nazionale Fabi e responsabile salute e sicurezza Palermo: "Secondo l’ultima analisi dell’Osservatorio Crif, nel primo semestre 2025, si registra un aumento pari al 13,9%" Le frodi creditizie basate sul furto di identità continuano a rappresentare una minaccia preoccupante per il settore finanziario, con particolare impatto sul credito al consumo. “Secondo l’ultima analisi dell’Osservatorio Crif, nel primo semestre 2025, si registra un aumento pari al 13,9% - afferma Gabriele Urzì dirigente nazionale Fabi e responsabile salute e sicurezza Fabi Palermo -. La Sicilia, rapportando il numero dei casi al credito erogato nelle singole regioni, è al primo posto seguita da Campania e Calabria e al secondo posto, dopo la Lombardia per numero di casi segnalati".🔗 Leggi su Palermotoday.it

La manovra proposta presenta un quadro tecnico corretto, ma si distingue per un approccio politicamente limitato e un aumento della pressione fiscale a livello locale.

