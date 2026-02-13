Madame in concerto a Palermo | al Teatro di Verdura per il Dream Pop Fest

Madame si esibirà a Palermo durante il Dream Pop Fest, portando sul palco il suo sound coinvolgente. La cantante ha deciso di partecipare a questo evento per condividere la sua musica con il pubblico siciliano. La serata si terrà al Teatro di Verdura, un luogo che accoglie spesso grandi artisti e concerti di rilievo. La sua presenza fa parte di un tour estivo che la porterà in molte città italiane, consolidando il suo successo e la sua popolarità tra i fan.

La cantautrice farà tappa a Palermo l'11 settembre quando salirà sul palco del Teatro di Verdura all'interno del Dream Pop Fest, festival organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con il Comune di Palermo. I biglietti saranno disponibili a partire da oggi alle 18 su ticketone.it, sul sito puntoeacapo.uno e nei punti vendita abituali.

Delia Buglisi torna a Palermo con il suo secondo concerto al Teatro di Verdura, dopo il successo della prima data sold out al Teatro Golden.

