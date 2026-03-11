Daniel Lumera domenica al BPER Forum una guida per diventare architetti del proprio destino

Domenica 15 marzo alle 17, al BPER Forum di Modena, si tiene un incontro con Daniel Lumera, che presenta una guida per assumere il controllo del proprio destino. L'evento si rivolge a chi desidera affrontare il momento attuale con una prospettiva diversa e cercare strumenti pratici per gestire le sfide quotidiane. La partecipazione è aperta a tutti coloro interessati a confrontarsi su questi temi.

In un'epoca dominata dall'incertezza e dal caos, è ancora possibile riprendere in mano le redini della propria esistenza? La risposta arriva al BPER Forum di Modena domenica 15 marzo alle ore 17.30. Protagonista di questo appuntamento primaverile della rassegna "Forum Eventi" è Daniel Lumera. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

