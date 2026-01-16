Due minorenni nei guai Simulano rapina e botte per rincasare in ambulanza

Due minorenni sono stati denunciati dopo aver simulato una rapina e un’aggressione per farsi accompagnare in ambulanza. La sera, dopo aver perso l’ultimo autobus per tornare a casa, hanno deciso di inventare un incidente, mettendo a rischio sia la propria incolumità sia le risorse di emergenza. L’episodio ha richiamato l’attenzione delle autorità, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Trascorrono la serata a divertirsi e, perso l'ultimo autobus per tornare a casa, pensano bene di simulare una cruenta aggressione per farsi riaccompagnare dall'ambulanza. Quella che nei pensieri dei due diciassettenni coinvolti poteva sembrare una semplice 'bravata', si è però ben presto tramutata in una situazione decisamente più grave, anche dal punto di vista delle conseguenze penali. Una volta scoperta la bugia, i due sono stati infatti denunciati alla procura dei minori di Bologna per procurato allarme. La notizia dell'ennesimo episodio che vede protagonisti dei ragazzini, arriva dalla provincia ferrarese proprio nel giorno in cui fanno discutere le norme 'anti-maranza' inserite dal ministero dell'Interno nel decreto legge e nel disegno di legge in materia di sicurezza che a breve sarà all'attenzione del Consiglio dei ministri.

