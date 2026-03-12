La premier ha affermato di aver lanciato un appello sincero sull’Iran, mentre la leader del Pd ha risposto criticando la posizione della prima ministra, accusandola di usare toni aggressivi. La premier ha confermato che il suo invito rimane valido, mentre la segretaria dem ha invitato la premier a fare il suo dovere. Il dialogo tra le due si è acceso in occasione di un nuovo scambio di battute pubbliche.

All'indomani della lunga maratona in Aula - dove non sono mancati inviti al dialogo e toni accesi - riparte il confronto sul conflitto in Iran con un botta e risposta tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Inizia la premier precisando che «l'appello all'unità che ho rivolto ieri, in aula» era «sincero e pubblico»: «L'opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali. Se non vi è disponibilità da parte a un coordinamento sulla crisi lo rispetto - dice Meloni in una nota - ma non se ne dia la responsabilità a me. Confermo che il mio invito resta valido». A stretto giro arriva la replica della segretaria dem: «Meloni sta facendo tutto da sola. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Meloni-Schlein, nuovo botta e risposta sull'Iran. La premier: «Da me un appello sincero, da loro insulti». La leader Pd: «Noi ci siamo, ma lei posi la clava»

Articoli correlati

"Clava contro le opposizioni", "Da me appello sincero, loro insultano". Botta e risposta Schlein-MeloniLe comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni nella giornata di ieri hanno avuto un contraccolpo potente nelle opposizioni, smascherate e messe al...

Meloni cerca il dialogo sulla guerra: “Da opposizione solo insulti”, Schlein: “Ci siamo ma posi la clava”La premier Meloni rinnova l'appello al dialogo rivolto alle opposizioni ieri in Aula, ma accusa i parlamentari delle forze di minoranza di averle...

Approfondimenti e contenuti su Meloni Schlein nuovo botta e risposta...

Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, così Milano è il crocevia della sfida Meloni-Schlein; Caro benzina, Schlein sfida la premier. Meloni: Al lavoro sulle accise; Benzina, il governo apre a Schlein sulle accise mobili: No alla speculazione sui prezzi; Giorgetti a Schlein sul caro benzina: Accise mobili? Norma già introdotta nel 2023.

Dammi la clava. Schlein/Meloni, botta e risposta velenoso sul tavolo con le opposizioniLa premier: Dall'opposizione accuse, ironie e perfino insulti personali. Ma l'invito resta valido. La segretaria dem: Il mio numero ... huffingtonpost.it

Meloni: io insultata, ma l'offerta resta valida. Schlein: fai tutto da solaDuro botta e risposta tra la premier e la segretaria del Partito democratico sulla possibilità di un tavolo di confronto con le opposizioni sulla ... avvenire.it

Ospite di Giovanna Pancheri a Start la segretaria del Pd Elly Schlein ha accusato Giorgia Meloni di essere subalterna a Donald Trump: "Non hanno detto nulla sui dazi, hanno alzato la spesa militare al 5% come chiesto da Trump, senza preoccuparsi degli eff - facebook.com facebook

Tavolo sulla guerra, Meloni a Schlein: “Il mio appello era sincero. Da voi insulti”. La replica: “Posi la clava” x.com