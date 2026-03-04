Napoli Ponticelli piazza di spaccio nelle case murate | arrestato 24enne

I Carabinieri hanno arrestato un 24enne nel rione De Gasperi a Napoli Ponticelli, dove è stata scoperta una piazza di spaccio nascosta nelle cosiddette “case murate”. Durante l’intervento sono stati trovati quantitativi di cocaina e MDMA, mentre è stata anche rinvenuta una videosorveglianza abusiva installata nell’area. L’operazione ha portato all’identificazione di una rete di attività illegali nella zona.

Nel rione De Gasperi i Carabinieri scoprono una base di spaccio con cocaina, MDMA e videosorveglianza abusiva. Il contesto: le "case murate" del rione De Gasperi. Il rione De Gasperi di Ponticelli, un tempo roccaforte del clan Sarno, continua a vivere una storia complessa fatta di demolizioni annunciate, occupazioni e continui "subentri" abusivi. Costruito con i fondi del Piano Marshall, il complesso conta oltre 600 alloggi: parte è stata liberata nella seconda decade degli anni Duemila, ma molte abitazioni sono tornate a riempirsi nonostante gli sgomberi e le murature poste per impedirne l'accesso. Un loop che sembra non interrompersi, con nuovi occupanti che si insediano nei vecchi palazzi grigio sporco che sorgono alle spalle dell'Ospedale del Mare.