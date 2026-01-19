’Bosco della vita’ 1400 metri quadri di ricordi

Il Bosco della vita è un’area verde di 1.400 metri quadrati situata in via Magellano, nel capoluogo. Un luogo pensato per offrire uno spazio di tranquillità e riflessione, immerso nella natura. La sua posizione strategica permette di godere di un ambiente sereno, ideale per momenti di relax e contatto con la natura nel contesto urbano.

Si chiama " Bosco della vita " e sorge su un’area verde di 1.400 metri quadrati nel capoluogo in via Magellano. Ricorderà quanti hanno perso la vita a causa di un tumore ed è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la Fondazione Ant e il Comune di Mirandola. L’area è stata valorizzata con un vialetto in ghiaia e una panchina, per favorire la sosta e la visita da parte di familiari e cittadini. Il progetto è stato pensato con una selezione attenta di specie arboree e arbustive in grado di offrire una fioritura prolungata nel periodo estivo per un totale di 30 esemplari arborei e 10 arbustivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

