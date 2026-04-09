Boschi del lago in stato di abbandono le foto che preannunciano l' ennesimo disastro

I boschi situati sopra il Lago di Como sono stati oggetto di nuove fotografie che mostrano uno stato di abbandono. Le immagini ritraggono alberi caduti, rami accumulati e canalette naturali ostruite, evidenziando un degrado che potrebbe portare a problemi ambientali o idraulici. La situazione viene monitorata da tempo, ma le condizioni attuali sembrano aver raggiunto un nuovo livello di criticità.

I boschi sopra il Lago di Como tornano sotto osservazione. Non per la bellezza del paesaggio, ma per le condizioni in cui versano, tra alberi caduti, rami accumulati e canalette naturali ormai ostruiti.La segnalazione arriva da chi frequenta e conosce bene quei versanti, tra i monti di Lenno. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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A Piedimonte Matese (CE), avvolto dal silenzio dei boschi del Monte Muto, l’Eremo della Solitudine custodisce secoli di pace e spiritualità. Fondato nel 1678, è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. #viaggiaconwallace #borghidaraccontare #eremo - facebook.com facebook