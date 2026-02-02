L’abbandono del lago di Como | infrastrutture in degrado e progetti bloccati lungo il lungolago

Il lungolago di Como appare in uno stato di abbandono. Le infrastrutture in corso di realizzazione da anni sono ferme, con lavori che non avanzano più. I progetti previsti si bloccano di fronte a una manutenzione insufficiente e a piani poco chiari. La passeggiata, simbolo di eleganza e fascino, mostra ora un volto diverso, segnato dal degrado e dall’incertezza.

Il lungolago di Como, simbolo di bellezza e raffinatezza per chi lo visita, si presenta oggi come un’immensa area di degrado, dove infrastrutture in costruzione da anni si trasformano in opere incompiute, e progetti ambiziosi si scontrano con manutenzione inadeguata e piani mal concepiti. Il cantiere delle paratie, ormai ventenne, è diventato un emblema di questa situazione: un’opera che doveva proteggere il litorale dal dissesto idrogeologico, ma che oggi è costellata da parapetti rovinati, transenne arrugginite e superfici di rivestimento scalfite. Le ultime segnalazioni da parte di residenti e turisti evidenziano un abbandono sistematico: non si tratta più di problemi temporanei, ma di una condizione cronica che ha ormai superato ogni limite di tolleranza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’abbandono del lago di Como: infrastrutture in degrado e progetti bloccati lungo il lungolago Approfondimenti su Lago Como Lungolago di Como, un pezzo di città alla deriva: il contrasto tra bellezza e degrado Il lungolago di Como si trova in uno stato di abbandono crescente. Sul bus, sul lungolago e in gelateria: paura per due ragazze seguite a lungo da uno sconosciuto a Como Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Lago Como Argomenti discussi: Statale 36: rifiuti abbandonati a lato di carreggiate e aree di sosta. Non un bel biglietto da visita per le Olimpiadi; La moda del viso alla Mar-a-Lago: la falsità esibita sfacciatamente - Pressenza; Presidio a Pian del Lago (CL): Solidarietà ai reclusi, chiudere subito tutti i CPR; Escursione di birdwatching al Lago Baratz per il World Wetlands Day 2026. Pesci rossi fuori controllo: il Lago di Loppio in pericoloPhoto by zoosnow - PixabayI pesci rossi invadono il Lago di Loppio e la ... msn.com I luoghi dell'abbandono - facebook.com facebook La #Fiorentina perde in casa contro il #Como e abbandona anzitempo la #CoppaItalia. Da sabato torna il campionato x.com

