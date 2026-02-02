L’abbandono del lago di Como | infrastrutture in degrado e progetti bloccati lungo il lungolago

Il lungolago di Como appare in uno stato di abbandono. Le infrastrutture in corso di realizzazione da anni sono ferme, con lavori che non avanzano più. I progetti previsti si bloccano di fronte a una manutenzione insufficiente e a piani poco chiari. La passeggiata, simbolo di eleganza e fascino, mostra ora un volto diverso, segnato dal degrado e dall’incertezza.

Il lungolago di Como, simbolo di bellezza e raffinatezza per chi lo visita, si presenta oggi come un’immensa area di degrado, dove infrastrutture in costruzione da anni si trasformano in opere incompiute, e progetti ambiziosi si scontrano con manutenzione inadeguata e piani mal concepiti. Il cantiere delle paratie, ormai ventenne, è diventato un emblema di questa situazione: un’opera che doveva proteggere il litorale dal dissesto idrogeologico, ma che oggi è costellata da parapetti rovinati, transenne arrugginite e superfici di rivestimento scalfite. Le ultime segnalazioni da parte di residenti e turisti evidenziano un abbandono sistematico: non si tratta più di problemi temporanei, ma di una condizione cronica che ha ormai superato ogni limite di tolleranza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

