Il Made in Italy alimentare vale come il lusso

Il Made in Italy alimentare si conferma come un simbolo di status, raggiungendo valori paragonabili al lusso. Le persone cercano prodotti autentici e di alta qualità, preferendo alimenti italiani rispetto ad altre opzioni internazionali. I consumatori sono disposti a spendere di più per formaggi, salumi e pasta, percependo il marchio come sinonimo di eccellenza. Le aziende del settore investono sempre di più in campagne di promozione sui social media, puntando a rafforzare l’immagine premium del cibo italiano. La domanda di prodotti autentici continua a crescere.

Il cibo italiano non è più soltanto tradizione. È contenuto che diventa sempre più premium. Secondo l’Osservatorio “Made in Italy in the Social Media Age” commissionato da Pulse Advertising e realizzato con Eumetra su oltre 2.500 consumatori tra Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Cina, il 36 per cento degli intervistati globali si dichiara disposto a pagare un sovrapprezzo per prodotti alimentari italiani. Una percentuale che avvicina il food al fashion, che si attesta al 44 per cento. In Germania la disponibilità a pagare un premium sale al 41 per cento. Il dato più sorprendente arriva però dalla Cina, dove il 93 per cento degli intervistati dichiara di essere disposto a pagare di più per il food italiano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il Made in Italy alimentare vale come il lusso Leggi anche: "Vino, pasta, formaggi, olio e salumi: il cibo Made in Italy che vale miliardi" Leggi anche: Baglietto vende il terzo Dom115, un gioiello di lusso tra gli yacht made in Italy Sous Versailles : réservoirs, tunnels et canalisations d’un chantier titanesque Documentaire - AT Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Made in Italy, dal saper fare al far sapere: la nuova sfida dell’AI; Il Made in Italy è più forte dei dazi: il saldo export del 2025 segna +3,3%; Premio nazionale Maestro del Made in Italy, aperte le candidature; Il Made in Italy? Più forte dei dazi. Giovani produttori, grandi vini. Al via il concorso che valorizza la scuola e il Made in ItalyDa una iniziativa di Campus Editori, Gambero Rosso e Italia Oggi, in collaborazione con ReNisa, Rete Nazionale degli Istituti agrari ... italiaoggi.it Lollobrigida, 'l'olio è strategico per il Made in Italy'Sol Expo manifesta la capacità dell'olio di affermarsi come un prodotto unico, strategico anche in termini di un principio di sostenibilità che non guarda solo all'ambiente, ma anche al territorio e ... ansa.it Chiudono le aziende Made in Italy e quelle degli immigrati fanno il botto. In dieci anni le ditte tricolori sono calate del 5% mentre quelle straniere sono aumentate del 21%. E adesso il 10% degli imprenditori è nato all’estero. Un boom che parla cinese e rom - facebook.com facebook Ramadan, l’impatto sui consumi: mercato halal (anche made in Italy) in crescita e promozioni nei supermercati x.com