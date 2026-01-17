Made in Italy da Nola il distretto del tessile conquista Francoforte
Made in Italy, da Nola il distretto tessile si afferma a livello internazionale. I mercanti del Cis-Interporto hanno collaborato con successo anche questa volta, partecipando a Heimtextil, la principale fiera internazionale del settore. L’evento, conclusosi ieri a Francoforte, ha rappresentato un’importante opportunità per promuovere le eccellenze tessili italiane e rafforzare i rapporti commerciali a livello globale.
I “mercanti” del Cis-Interporto hanno fatto squadra anche stavolta. A Francoforte, dove ieri è calato il sipario su Heimtextil, la più grande fiera internazionale del tessile casa (65 Paesi rappresentati, oltre 3.100 espositori), hanno stretto accordi, rinforzato alleanze, promosso business come in tutte le precedenti edizioni. «Molte nostre aziende ci tornano dal 1980 e l’entusiasmo non è mai venuto meno», conferma Andrea Miranda, Presidente del Cis di Nola, che insieme all’Interporto e al Vulcano Buono ha dato vita al Nola Business Park, il sistema integrato di aziende e servizi che vale circa 8 miliardi di fatturato all’anno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Pirelli Cyber Tyre, la tecnologia made in Italy conquista tre premi internazionali
Leggi anche: Eccellenze imprenditoriali del Made in Italy: nuovo riconoscimento per l'azienda vinicola ortonese da Deloitte
Made in Italy, da Nola il distretto del tessile conquista Francoforte - A Francoforte, dove ieri è calato il sipario su Heimtextil, la più grande fiera internazionale ... ilmattino.it
Simest e il Made in Italy. Dalla finanza alla strategia. Un partner per l’internazionalizzazione - Carolina Lonetti, Direttore Export Credit e Finanza Agevolata di Simest, società del Gruppo CDP che da oltre 30 anni supporta le imprese italiane nella loro crescita internazionale. quotidiano.net
Arriva anche in Friuli Venezia Giulia il Liceo del Made in Italy. A offrirlo sarà il Liceo artistico Nordio di Trieste, unico in regione. - facebook.com facebook
#Marca, l’impegno di #ConserveItalia: tutela e promozione del made in Italy x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.