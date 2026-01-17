made in italy da nola il distretto del tessile conquista francoforte

Made in Italy, da Nola il distretto tessile si afferma a livello internazionale. I mercanti del Cis-Interporto hanno collaborato con successo anche questa volta, partecipando a Heimtextil, la principale fiera internazionale del settore. L’evento, conclusosi ieri a Francoforte, ha rappresentato un’importante opportunità per promuovere le eccellenze tessili italiane e rafforzare i rapporti commerciali a livello globale.

I “mercanti” del Cis-Interporto hanno fatto squadra anche stavolta. A Francoforte, dove ieri è calato il sipario su Heimtextil, la più grande fiera internazionale del tessile casa (65 Paesi rappresentati, oltre 3.100 espositori), hanno stretto accordi, rinforzato alleanze, promosso business come in tutte le precedenti edizioni. «Molte nostre aziende ci tornano dal 1980 e l’entusiasmo non è mai venuto meno», conferma Andrea Miranda, Presidente del Cis di Nola, che insieme all’Interporto e al Vulcano Buono ha dato vita al Nola Business Park, il sistema integrato di aziende e servizi che vale circa 8 miliardi di fatturato all’anno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

