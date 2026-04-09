Borsa | Milano chiude positiva con l' energia giù Recordati

Oggi la Borsa di Milano ha chiuso con un aumento dello 0,5%, distinguendosi rispetto agli altri mercati europei che hanno registrato cali. La seduta ha seguito l'andamento positivo di Wall Street, mentre il titolo di Recordati ha registrato una perdita. I volumi di scambio sono stati moderati durante tutta la giornata. La performance del mercato azionario italiano si è mantenuta in territorio positivo fino alla chiusura.

La Borsa di Milano (+0,5%) chiude positiva, in controtendenza rispetto agli altri listini europei ed in scia con l'andamento di Wall Street. Piazza Affari è sostenuta dal comparto dell'energia con l' Eni che guadagna il 3,9%. Lo spread tra Btp e Bund conclude in calo a 74 punti, con il rendimento del decennale italiano stabile al 3,7%. Nel listino principale mostrano i muscoli anche Leonardo (+3,1%), mentre si attendono gli sviluppi per la governance, Tenaris (+2,6%) e Terna (+2,5%). Acquisti anche su Italgas (+2,2%) e Snam (+1,9%). Bene Nexi (+2,4%) e Stm (+1,6%). In ordine sparso le banche con Mps che sale dello 0,7%, mentre si guarda all'assemblea del 15 aprile per il cambio di governance, Bper (+0,4%), Mediobanca e Banco Bpm (+0,2%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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