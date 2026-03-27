Cvc vuole tutta Recordati per dare l' addio alla Borsa

Il fondo di private equity Cvc Capital Partners ha annunciato l'intenzione di avviare un'offerta pubblica di acquisto su Recordati. La società farmaceutica, quotata in Borsa, potrebbe essere interessata a cedere tutte le sue azioni. L'operazione è ancora in fase preliminare, e non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle modalità dell'offerta.

Il fondo di private equity Cvc Capital Partners prepara l'Offerta pubblica d'acquisto su Recordati. Il gruppo farmaceutico specializzato nel settore delle malattie rare ha, infatti, ricevuto nella tarda serata di mercoledì una manifestazione di interesse non vincolante da parte della società britannica avente a oggetto una possibile offerta pubblica di acquisto totalitaria volontaria volta ad ottenere il delisting. La manifestazione di interesse, specifica il gruppo nel comunicato, è soggetta a molteplici condizioni, tra cui lo svolgimento di una due diligence, il reperimento delle risorse per finanziare l'operazione e l'individuazione di eventuali co-investitori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cvc vuole tutta Recordati per dare l'addio alla Borsa Articoli correlati Leggi anche: SpaceX, Musk vuole sbarco in Borsa alla congiunzione Giove-Venere (FT) Vuole dare fuoco alla moglie, figlio nasconde accendino fino all’arrivo dei carabinieri(Adnkronos) – Un albanese di 43 anni la sera del 1° gennaio è stato arrestato dai carabinieri a Cavarzere, in provincia di Venezia, per il tentato... Altri aggiornamenti su Cvc vuole Temi più discussi: Recordati strappa in Borsa dopo rumors su imminente OPA di CVC; Il fondo Cvc prepara un'opa da 11 miliardi sul gruppo farmaceutico Recordati; Recordati, da Cvc offerta non vincolante a 52 euro per azione; Recordati nel mirino del fondo britannico Cvc: Opa in arrivo. Recordati, da Cvc offerta non vincolante a 52 euro per azioneIl fondo inglese Cvc, azionista di controllo con il 46,82% vuole tutta Recordati e ha presentato mercoledì sera una manifestazione di interesse non vincolante che valorizza la società a 52 euro per az ... ansa.it Cvc prepara l’Opa su RecordatiIl fondo britannico, già azionista, ha inviato una lettera al consiglio di amministrazione preannunciando l’operazione ... ilsole24ore.com Clinica Veterinaria Crema CVC - facebook.com facebook