Hamleys chiude in Italia | serranda giù anche nel negozio più bello del mondo a Milano

Hamleys chiude anche il negozio di Milano, considerato il più bello del mondo. La catena di giocattoli ha deciso di abbassare le serrande in Italia, lasciando senza alternative lo store di corso Vittorio Emanuele. La notizia ha sorpreso molti clienti e appassionati che frequentavano regolarmente il punto vendita.

Hamleys chiude i negozi in Italia. Il marchio di giocattoli che a Milano è presente con uno store in corso Vittorio Emanuele, in Duomo, ha annunciato un piano di chiusure. La decisione, spiegano dall'Unione sindacale di base con una nota, è stata presa per "fronteggiare una situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria". Già chiusi i 3 store di Milano, Roma e Bergamo. L'annuncio ai dipendenti domenica. Hamleys chiude in Italia dopo un'avventura di due anni e mezzo. Lo ha annunciato ai sindacati Giochi Preziosi, esclusivista italiano del marchio.

