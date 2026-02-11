Apre a Milano una biblioteca dello Sport dedicata a Gianni Mura | dove si trova e gli orari

A Milano apre una nuova biblioteca dedicata allo sport, intitolata a Gianni Mura, il famoso cronista morto nel 2020. La struttura si trova nel centro della città e sarà aperta al pubblico ogni giorno per leggere e approfondire storie di sport. La scelta di dedicare un luogo così importante a Mura mira a mantenere vivo il suo ricordo tra appassionati e cittadini.

Milano – Apre a Milano una biblioteca dello Sport e viene dedicata a Gianni Mura, indimenticato cronista sportivo scomparso nel 2020 a 74 anni. Per l'occasione nella sede di via Confalonieri 3 dal 25 al 28 febbraio Altropallone, l'associazione che ha ideato e promosso il progetto, sono stati organizzati tre giorni di eventi con la partecipazione del sindaco Giuseppe Sala, di Gianfelice Facchetti, Serse Cosmi, di giornalisti, scrittori e sportivi. "La Biblioteca è un regalo per Milano - ha spiegato l'ideatore del progetto, il giornalista Rai Paolo Maggioni - uno spazio aperto dove studiare, giocare, incontrarsi, dibattere su sport, cultura e società.

