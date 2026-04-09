Borsa | l' Europa chiude debole timori per la tregua Usa-Iran

Le principali borse europee hanno terminato la seduta con un andamento debole, seguendo il rafforzamento di Wall Street dopo un avvio in calo. Gli investitori continuano a monitorare la situazione tra Stati Uniti e Iran, mentre il prezzo del petrolio supera i 100 dollari al barile e il gas naturale registra un aumento. La cautela si mantiene alta sui mercati in attesa di sviluppi sulla tregua tra le due nazioni.

Le Borse europee chiudono deboli, in scia con Wall Street che migliora dopo un avvio negativo. I mercati si concentrano sulla tenuta della tregua tra Usa e Iran, con il petrolio risale sopra i 100 dollari e il gas si muove in rialzo. Si allenta la tensione sui titoli di Stato mentre si guarda all'andamento dei prezzi al consumo ed alle prossime mosse delle banche centrali. Chiusura in calo per Francoforte (-1,14%), debole Parigi (-0,22%) e poco mossa Londra (-0,05%). 🔗 Leggi su Lanazione.it Effetto tregua: i mercati brindano all'accordo USA-Iran. L'euro rialza la testa, il dollaro deboleL’annuncio del cessate il fuoco di due settimane tra Washington e Teheran, vincolato alla riapertura strategica dello Stretto di Hormuz, ha innescato... Borsa: Europa in avvio è debole, Francoforte cede lo 0,41%Avvio all'insegna della debolezza per le Borse europee con lo stretto di Hormuz chiuso e la tregua tra Usa e Iran che vacilla con gli attacchi di... Temi più discussi: L'ultimatum di Trump all'Iran frena le Borse. Wall Street chiude debole; Borsa: l'Europa verso un avvio in rialzo con la tregua Usa-Iran; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo del 3,7%, sopra i 47 mila punti. Vola Prysmian; Tregua Usa-Iran, le Borse europee festeggiano. Crollano i prezzi di petrolio e gas. Borsa: l'Europa chiude debole, timori per la tregua Usa-IranLe Borse europee chiudono deboli, in scia con Wall Street che migliora dopo un avvio negativo. I mercati si concentrano sulla tenuta della tregua tra Usa e Iran, con il petrolio risale sopra i 100 dol ... ansa.it Borsa: l'Europa è debole con i timori su tenuta della tregua Usa-IranBorse europee all'insegna della debolezza per i timori sulla tenuta della tregua tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz ancora chiuso spinge le quotazioni delle materie prime ed in particolare d ... ansa.it L’Iran tiene il punto: colloqui con Usa solo se tregua in Libano Per Teheran attacchi israeliani violano l’accordo - facebook.com facebook #omnibus La tregua tra Iran e USA, i bombardamenti di Israele in Libano e la situazione nello stretto di Hormuz nel commento e nell'analisi di Cecilia Sala x.com