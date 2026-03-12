La crisi in Medio Oriente potrebbe portare a un rafforzamento delle relazioni tra Europa e le monarchie del Golfo. Stefania Craxi, presidente della commissione Affari esteri e difesa del Senato, ha sottolineato l’importanza di introdurre misure per contrastare il rialzo dei prezzi e la crisi energetica legata al conflitto in corso. Per farlo, è necessario intervenire su più livelli.

Stefania Craxi, presidente della commissione Affari esteri e difesa del Senato, in che modo introdurre misure utili a contrastare il rialzo dei prezzi e la crisi energetica che potrebbe originare dalla guerra in corso in Medio Oriente? È necessario intervenire su più livelli. Sul piano geopolitico, è essenziale lavorare per una rapida cessazione del conflitto e per la stabilizzazione dell’area, riducendo la minaccia iraniana e garantendo la sicurezza delle rotte energetiche internazionali. In questa prospettiva, l’Italia deve sostenere e valorizzare il ruolo delle missioni marittime Aspides e Atalanta, fondamentali per proteggere le rotte commerciali e assicurare continuità alle catene di approvvigionamento, promuovendone un eventuale rafforzamento se richiesto dagli sviluppi sul terreno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La crisi in Medio Oriente può rafforzare l’asse tra Europa e monarchie del Golfo

