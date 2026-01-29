Metsola | Mi hanno chiesto se l' Europa sia debole ma non lo è – Il video

La presidente Metsola risponde a chi le chiede se l’Europa sia debole. Lei assicura che non è così, nonostante le critiche e le tensioni degli ultimi mesi. La sua risposta arriva in un momento di discussioni accese sul ruolo dell’Unione e la sua forza nei confronti delle sfide internazionali. Metsola ribadisce che l’Europa può contare su una posizione solida e unita.

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "Qualcuno oggi mi ha chiesto se l'Europa è debole e ho risposto: no, non lo è. Sette delle dieci potenze economiche più forti sono europee, abbiamo talenti straordinari, leadership, ma forse non abbiamo abbastanza fiducia in noi stessi. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo. Ho detto: 'Siamo l'Europa, che cavolo!'" così la presidente del Parlamento Europeo Metsola, intervenendo all'evento "L'eredità di De Gasperi: l'Europa della difesa della libertà". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha rivolto un messaggio all’Europa, dichiarando di non riconoscerla più e sottolineando l’urgenza di negoziare sulla Groenlandia.

