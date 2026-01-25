ITS borse di studio da 4.000 euro per studenti fuori sede | domande dal 27 gennaio

A partire dal 27 gennaio 2026, gli studenti fuori sede iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) potranno presentare domanda per le borse di studio da 4.000 euro. Questa iniziativa mira a sostenere le esigenze degli studenti che frequentano istituti tecnici, facilitando l’accesso all’istruzione e riducendo gli oneri legati alla mobilità. Le domande saranno aperte fino a diversa comunicazione ufficiale.

Dal 27 gennaio 2026 sarà possibile presentare domanda per le borse di studio destinate agli studenti fuori sede iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (ITS). L’iniziativa è promossa dall’INPS e rivolta ai figli – o orfani – di dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o alla Gestione ex Inpdap. Il contributo previsto è pari a 4.000 euro per ciascun beneficiario. In totale, saranno assegnate 120 borse. I requisiti richiesti sono diversi e riguardano sia la condizione familiare sia quella scolastica. Possono accedere al bando gli studenti che: La distanza viene calcolata tenendo conto del percorso più breve per strada o ferrovia.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

