Kishore Bombaci di Fratelli d’Italia ha segnalato una situazione problematica in piazza Boccaccio, dove si trovano rifiuti e presenza di topi nell’area dell’ex Alberti. Ha rivolto un appello all’amministrazione comunale affinché intervenga per risolvere la questione e migliorare le condizioni del luogo. La richiesta riguarda interventi di manutenzione e igiene, al fine di ripristinare la pulizia e la sicurezza della zona.

Piazza Boccaccio, topi e rifiuti nell’ex Alberti. È Kishore Bombaci di Fratelli d’Italia a lanciare un appello all’amministrazione per un intervento nell’area. "Alcuni cittadini – ha detto Bombaci – lamentano la presenza di roditori che arrivano dall’ex scuola, attratti dai cumuli di immondizia ai lati dei cassonetti, sia davanti alla ex scuola sia nel controvialetto che separa il giardino dalla superficie della piazza. Non solo, ma persino all’interno del cortile dell’immobile è possibile vedere sacchi della spazzatura abbandonati da ignoti". I lavori di recupero del plesso non sono ancora cominciati, ma per l’opposizione questo ritardo non può certo giustificare la presenza di ratti a due passi dal centro, nè di spazzatura abbandonata nel cortile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bombaci attacca: "Piazza Boccaccio, topi e rifiuti nell’ex Alberti"

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