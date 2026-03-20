A Firenze, il parcheggio di piazza Alberti ha subito un incendio l’11 marzo 2026, causando disagi e limitazioni agli abbonati. In risposta, Firenze parcheggi ha annunciato un rimborso per coloro che sono stati coinvolti dai disservizi. La decisione riguarda tutti gli utenti con abbonamento che hanno subito conseguenze dirette dall’incidente. Il procedimento di rimborso sarà avviato nelle prossime settimane.

FIRENZE – E’ stato previsto da Firenze parcheggi un rimborso per gli abbonati del Parcheggio di piazza Alberti che hanno avuto limitazioni e disagi per le conseguenze dell’incendio dell’11 marzo 2026. L’evento, infatti, ha comportato la temporanea riduzione della capienza della struttura. Nonostante ciò – come informa un comunicato – Firenze Parcheggi provvederà al rimborso della quota di abbonamento, limitatamente ai giorni di sosta effettivamente non fruiti. Riguardo all’incendio, sono in corso accertamenti e indagini da parte delle autorità competenti e delle compagnie assicurative per individuare cause e responsabilità. “Sicuramente -afferma sempre il comunicato – non è stato determinato da malfunzionamenti della struttura o da difetto di manutenzione degli impianti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, incendio parcheggio di piazza Alberti: previsto il rimborso per gli abbonati

Articoli correlati

Firenze e il parcheggio a piani in fiamme: fumo e paura per l’incendio, auto distrutte in piazza AlbertiFirenze, 11 marzo 2026 – Minuti di tensione e paura, con il fumo e le auto distrutte dalle fiamme.

Firenze, incendio nel parcheggio a piani di piazza Alberti: intervento dei vigili del fuocoFirenze, 11 marzo 2026 – Paura in piazza Alberti a Firenze nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo: un’auto ha preso fuoco all'interno del parcheggio a...

Altri aggiornamenti su Firenze incendio parcheggio di piazza...

Temi più discussi: Firenze, incendio nel parcheggio di piazza Alberti: cinque auto danneggiate; Firenze e il parcheggio a piani in fiamme: fumo e paura per l’incendio, auto distrutte in piazza Alberti; Incendio nel parcheggio multipiano di piazza Alberti: prende fuoco un auto; Fuoco nel parcheggio di piazza Alberti a Firenze, 5 auto danneggiate. Danni anche all’impianto elettrico del secondo piano.

Parcheggio Alberti, rimborsi per gli abbonati dopo l’incendioFirenze Parcheggi ha previsto un rimborso per gli abbonati del Parcheggio Alberti che hanno avuto limitazioni e disagi a seguito dell’incendio dell’11 marzo. L’evento ha infatti comportato la ... 055firenze.it

Firenze, incendio nel parcheggio di piazza Alberti: cinque auto danneggiateIl rogo, al secondo piano, è stato spento ma non sono ancora note le cause. Nessun ferito. Tanti i curiosi e le persone preoccupate dal fumo e dagli scoppi ... corrierefiorentino.corriere.it

Sulla #A11, chiusura del tratto compreso tra Pisa Nord e Lucca Est, in direzione Firenze, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, dalle 22 e le 6 nella notte tra lunedì #23marzo e martedì #24marzo. Contestualmente, l’area di serviz x.com

Il Museo del Bargello di Firenze è una perla: primo museo nazionale dell'Italia unita, custodisce centinaia di opere inestimabili, tra cui il David in bronzo di Donatello. In occasione del rinnovo del Salone che ospita questa celebre opera, è ora disponibile il volu - facebook.com facebook