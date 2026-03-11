Oggi pomeriggio, alle 17:50, i vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Alberti a Firenze, dove un’auto stava bruciando nel parcheggio. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente e hanno richiesto l’intervento dei pompieri per domare l’incendio. La zona è stata evacuata e la situazione è sotto controllo. Non sono state segnalate altre persone coinvolte o feriti.

FIRENZE – I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 17:50 di oggi, 11 marzo 2026, in piazza Alberti a Firenze all'interno del parcheggio, per l'incendio di un'autovettura parcheggiata al terzi piano.

© Firenzepost.it - Firenze: paura in piazza Alberti per un’auto in fiamme al parcheggio

