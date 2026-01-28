Bomba Milan Leao via per 80 milioni di euro | la destinazione

Il Milan potrebbe perdere Rafael Leao. Secondo le ultime voci di mercato, il portoghese potrebbe trasferirsi a una nuova squadra per circa 80 milioni di euro. La notizia ha sorpreso i tifosi, che si stanno chiedendo quale sarà il destino del giocatore e come reagirà il club. La trattativa sembra in fase avanzata, e ora si aspettano sviluppi ufficiali.

Una clamorosa indiscrezione di mercato scuote il mondo Milan: sotto i riflettori finisce ancora una volta Rafael Leao. Bomba di mercato dall’Inghilterra. Rafael Leao potrebbe presto salutare il Milan per trasferirsi in Premier League: è in arrivo, infatti, una super offerta per il cartellino del fuoriclasse portoghese, legato al Diavolo da un contratto fino al 30 giugno 2028. Leao (AnsaFoto) – Calciomercato.it A rilanciare la clamorosa indiscrezione è in queste ore ‘TeamTalk’, secondo cui il Manchester United avrebbe intenzione di prendere un nuovo esterno sinistro in estate e tra i nomi valutati dalla dirigenza dei ‘Red Devils’ ci sarebbe proprio quello di Leao: a Milanello non si opporrebbero alla cessione del 26enne originario di Almada, soprattutto in caso di proposta indecente. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bomba Milan, Leao via per 80 milioni di euro: la destinazione Approfondimenti su Milan Leao Milan, Allegri sgancia la bomba: "Leao non è convocato" Milan, rinnovo Maignan a un passo. Bomba Camarda. Dura critica a Leao. E Rabiot … Il Milan si avvicina al rinnovo di Maignan, mentre emergono critiche a Leao e aggiornamenti su Rabiot. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milan Leao Argomenti discussi: Rinnovo Leao: il Milan tratta tra stipendio e clausola. Milan, Allegri in ansia per Leao: il rischio pubalgia e quel freno da lasciare tirato. Cosa filtraIl portoghese non segna da quattro partite, ma prima l’obiettivo è guarire. L'allenatore rossonero dovrà gestire al meglio questa situazione ... tuttosport.com Allegri contro Leao, è rottura? Cosa succede nello spogliatoio del MilanDopo gli errori nel finale contro la Juventus, il tecnico avrebbe fatto la ramanzina al portoghese davanti ad alcuni compagni. Ora che il Milan ha alternative credibili, Leao rischia di trovarsi fuori ... ilgiornale.it Mil-Lenti Tac-Comba Bomba . . Roma VS Milan Live ma Clayton Comba Zammit - facebook.com facebook Bomba #Milan: #Furlani in contatti diretti con #Lotito per #Gila. Le novità di #calciomercato #SempreMilan x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.