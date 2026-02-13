Nuovi raid e furti d’auto tra Giugliano e Villaricca, con i ladri che questa notte hanno preso di mira la circumvallazione esterna e l’area vicino alla parrocchia di San Pio X, probabilmente per approfittare della scarsa illuminazione e della presenza di auto parcheggiate facilmente accessibili.

Nuovi raid e furti d'auto tra Giugliano e Villaricca. Nel mirino dei malviventi la circumvallazione esterna e la zona a ridosso della Parrocchia di San Pio X. Almeno due gli episodi denunciati sui social negli ultimi giorni. Il primo arriva da Francesco Riccio, parroco di San Pio X. Un giovane studente, nella serata di martedì, all'uscita di una riunione dell'ACR (Associazione Cattolica Ragazzi), non ha ritrovato più la propria automobile, tra l'altro acquistata da poco. "Uno Stato che non protegge chi si impegna, chi studia, chi lavora, chi educa, è una comunità che sta fallendo", si sfoga amareggiato don Francesco in un post. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Raid e furti d’auto tra Giugliano e Villaricca: è di nuovo emergenza nell’area nord

Approfondimenti su raid furti

Ultime notizie su raid furti

Argomenti discussi: Raid mentre la famiglia cena; Raid dei ladri a Jesi, via De Bosis nel mirino: due furti in una settimana, rubate le fedi; Altro raid notturno a scuola: razzie e danneggiamenti al Da Vinci di Maglie; Raid in Brianza: tre furti in poche ore. Colpito anche un centro benessere.

Raid notturno tra Ostuni e Casalini: tre furti in poche ore, indagini in corsoIl bottino è ancora in fase di quantificazione: secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati portati via numerosi smartphone di ultima generazione dal negozio di telefonia, mentre dalle altre due at ... giornaledipuglia.com

Raid nella tabaccheria a Pozzuoli, furto da 20mila euroI Carabinieri intervengono per un furto a via Miniscola a Pozzuoli. Poco prima ignoti si sono introdotti all’interno della tabaccheria impossessandosi ... internapoli.it

SICUREZZA, RAID SERIALI TRA ARZANO E NAPOLI: UNA BANDA DI "PROFESSIONISTI" ASSALTA RISTORANTI E NEGOZI. BORRELLI (AVS): "SISTEMA CRIMINALE ORGANIZZATO, SERVE UNA STRETTA CONTRO I FURTI SERIALI" Una banda organiz - facebook.com facebook