Un ragazzo di 17 anni è caduto dal terzo piano di un palazzo a Fermo. È stato soccorso subito e ora si trova in gravi condizioni all'ospedale regionale. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo.

FERMO – Un ragazzo di 17 anni è caduto dal terzo piano di un edificio a Fermo e adesso è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 8 dicembre: sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Fermo, che hanno prestato le prime cure al giovane. Considerata la gravità delle ferite riportate, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza: il ragazzo è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in codice rosso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

A 17 anni precipita dal terzo piano di un palazzo a Fermo: subito soccorso, è gravissimo

Una ragazzina di 12 anni è caduta dal quarto piano di un palazzo a Bologna mentre era in casa con i genitori.

