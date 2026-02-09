Un ragazzino di 17 anni è caduto dal terzo piano di una palazzina nel quartiere di Santa Petronilla. Ora si trova in condizioni gravissime. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo. La famiglia è sotto shock.

Dramma per un ragazzo di 17 anni che, per cause ancora in corso d’accertamento, è precipitato dal terzo piano di una palazzina nel quartiere di Santa Petronilla. Erano da poco passate le 9,30 quando i familiari del giovane hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Verde di Fermo, che hanno prestato i primi soccorsi e hanno cercato di stabilizzare le gravi condizioni in cui versava il 17enne. Vista la situazione, è stato richiesto l’intervento dell’ eliambulanza per il trasporto d’urgenza a Torrette. L’elicottero è atterrato in un campo poco lontano al luogo dell’incidente e i sanitari hanno preso in carico il giovane per poi decollare alla volta del nosocomio dorico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Precipita dal terzo piano. Ragazzino gravissimo

Approfondimenti su Santa Petronilla Precipita

Un ragazzo di 17 anni è caduto dal terzo piano di un palazzo a Fermo.

Una donna di 80 anni è caduta dal terzo piano dell’ospedale Ircss Maugeri di Castel Goffredo e ora si trova in gravissime condizioni al Civile di Brescia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

BIMBO DI 2 ANNI PRECIPITA DAL TERRAZZO DI CASA: TANTI TRAUMI. È GRAVISSIMO

Ultime notizie su Santa Petronilla Precipita

Argomenti discussi: A 17 anni precipita dal terzo piano di un palazzo a Fermo: subito soccorso, è gravissimo; Tragedia a Cassino, 17enne trovata morta nel cortile: è precipitata dal terzo piano; Precipita dal terzo piano. Ragazzino gravissimo; ? Precipita dal terzo piano dell'ospedale: è in fin di vita al Civile - BresciaToday.

Precipita dal terzo piano. Ragazzino gravissimoDramma per un ragazzo di 17 anni che, per cause ancora in corso d’accertamento, è precipitato dal terzo piano di una palazzina nel quartiere di Santa Petronilla. Erano da poco passate le 9,30 quando i ... ilrestodelcarlino.it

Fermo, precipita dal terzo piano del Convitto: 17enne ricoverato in prognosi riservataFERMO Un fulmine a ciel sereno ha scosso ieri la comunità del Fermano. Uno studente di 17 anni è precipitato dal terzo piano e ora è ricoverato in prognosi riservata ... corriereadriatico.it

A 17 anni precipita dal terzo piano di un palazzo a Fermo: subito soccorso, è gravissimo facebook