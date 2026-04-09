Bimbo di un anno e mezzo precipita dal secondo piano al Pilastro | è gravissimo

Un bambino di circa diciotto mesi è caduto dal secondo piano di un edificio situato in via Ada Negri, al Pilastro. La caduta si è verificata attraverso una finestra, lasciando il bambino in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il piccolo in ospedale. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Tragedia al Pilastro, dove un bambino di poco più di un anno e mezzo è precipitato da una finestra del secondo piano di un palazzo in via Ada Negri. Il piccolo è ora ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayLa caduta nel pomeriggio: il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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