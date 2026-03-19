Roma-Bologna oggi in Europa League | probabili formazioni orario e dove vederla in tv

Questa sera si gioca a Roma la partita di ritorno tra la squadra di casa e il Bologna, valida per gli ottavi di finale di Europa League. Dopo il pareggio dell’andata, il risultato di questa sfida determinerà quale delle due formazioni avanzerà ai quarti di finale. La partita si svolge in uno stadio dedicato e sarà trasmessa in diretta televisiva.

Dopo l’1-1 dell’andata, Roma-Bologna di questa sera deciderà l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Un derby che mette di fronte Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano, reduci da un momento complicato in campionato e che nella competizione europea stanno riversando la maggior parte delle energie. Gasperini: “Partita affascinante da dentro o fuori”. “Quella col Bologna sarà una gara da dentro o fuori, in cui non ci sarà pareggio. Un vincitore dovrà uscire. Sono partite diverse da quelle di campionato ma forse per questo più affascinanti e particolari”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, in conferenza stampa alla vigilia del match. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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