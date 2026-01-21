Aston Villa su Loftus-Cheek è tutto vero | i ‘rumors’ inglesi le conferme italiane

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan nato nel 1996, ha scelto di rimanere in Italia, rifiutando offerte da Lazio e Besiktas. Le notizie provenienti dall’Inghilterra e confermate in Italia indicano che il giocatore ha deciso di proseguire la propria avventura con i rossoneri, chiarendo le voci di mercato circolate nelle ultime settimane.

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan, sebbene non sia un titolare fisso nel Diavolo di Massimiliano Allegri, ha rifiutato - finora - un trasferimento altrove in questa sessione invernale di calciomercato. L'ex Chelsea, nella fattispecie, ha rifiutato la corte della Lazio in Serie A e del Besiktas nella Süper Lig turca. Ma cosa accadrebbe nel caso in cui, alla porta del numero 8 rossonero, bussasse l'Aston Villa? Loftus-Cheek gradirebbe o no un ritorno in patria, in Inghilterra, per indossare la maglia dei 'Villans' di Unai Emery? Questa mattina, il 'Telegraph' ha riportato l'indiscrezione di calciomercato che vede il club di Birmingham sulle tracce del giocatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato, ‘rumors’ dall’Inghilterra: “Kamara k.o., l’Aston Villa pensa a Loftus-Cheek del Milan”Le ultime notizie dal calciomercato inglese segnalano che Kamara potrebbe essere indisponibile, spingendo l'Aston Villa a considerare Loftus-Cheek del Milan come possibile rinforzo.

Leggi anche: Loftus-Cheek Milan, tra campo e mercato: Allegri alza il muro e respinge le sirene italiane ed estere

Dall'Inghilterra: l'Aston Villa piomba su Loftus-Cheek per sostituire l'infortunato KamaraSi era parlato molto della Lazio, ma potrebbe esserci un ritorno in Inghilterra nel futuro di Ruben Loftus-Cheek. Come riporta oggi ... sportmediaset.mediaset.it

Milan, per Loftus-Cheek c'è l'interesse dell'Aston Villa. Si è parlato anche di rinnovoL'Aston Villa ha chiesto informazioni per Ruben Loftus-Cheek, e i primi contatti sono iniziati dopo l'infortunio di Kamara. Secondo quanto riportato. tuttomercatoweb.com

Confermato: l’Aston Villa pensa a Ruben Loftus-Cheek, che nel frattempo è in trattativa con il Milan per il rinnovo. Tutto su Youtube: youtu.be/cTBj9oO0Gck x.com

