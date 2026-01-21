L’interesse dell’Aston Villa per Ruben Loftus-Cheek apre nuovi scenari sul suo futuro a Milano. Il centrocampista inglese, attualmente al Milan, potrebbe presto cambiare maglia, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La trattativa, ancora in fase embrionale, richiede attenzione, considerando le dinamiche di mercato e le esigenze delle due squadre. Resta da capire se questa operazione si concretizzerà nel prossimo mercato estivo.

He’s coming home? No, non vuole essere una parodia della celebre canzone “Three Lions”, bensì una domanda sul futuro di Ruben Loftus-Cheek. Nelle scorse settimane si è parlato tanto di un possibile trasferimento alla Lazio, possibilità in realtà remota, mentre nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui, sul centrocampista inglese, ci sarebbe un concreto interesse dell’Aston Villa. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Telegraph, i “Villans” avrebbero già fatto un sondaggio sul numero 8 rossonero per sopperire all’assenza di Boubacar Kamara, che ha terminato la stagione a causa della rottura dei legamenti del ginocchio. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, sirene inglesi: l’Aston Villa piomba su Loftus-Cheek

Aston Villa su Loftus-Cheek, è tutto vero: i ‘rumors’ inglesi, le conferme italianeRuben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan nato nel 1996, ha scelto di rimanere in Italia, rifiutando offerte da Lazio e Besiktas.

Calciomercato, ‘rumors’ dall’Inghilterra: “Kamara k.o., l’Aston Villa pensa a Loftus-Cheek del Milan”Le ultime notizie dal calciomercato inglese segnalano che Kamara potrebbe essere indisponibile, spingendo l'Aston Villa a considerare Loftus-Cheek del Milan come possibile rinforzo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Sirene turche per Loftus-Cheek: i 3 fattori che determineranno l'eventuale addio al Milan; Mercato Inter, sirene inglesi per Pio Esposito: pronta la contromossa; Sirene inglesi per Pio Esposito, l'Inter si muove per blindarlo; Sirene inglesi per Pio Esposito, l'Inter si muove per blindarlo: pronto rinnovo e ingaggio più che raddoppiato.

Milan, sirene inglesi per Saelemaekers: l'Aston Villa ha mostrato interesse per il belgaSirene inglesi per Alexis Saelemaekers. Secondo quanto raccolto da TMW, l'Aston Villa avrebbe infatti espresso interesse nei confronti del laterale belga appena rientrato al Milan dal prestito alla ... tuttomercatoweb.com

Sirene inglesi per Federico Dimarco Come riferito da Tuttosport, l’Arsenal ha messo nel mirino l’esterno italiano che va in scadenza nel 2027. La volontà del giocatore però è quella di restare a Milano ancora a lungo e per questo l’Inter studia il ri - facebook.com facebook

ESCL. Evelyn #Ijeh potrebbe lasciare il #Milan in questa sessione di calciomercato. Sirene dalla #NWSL e dalla Spagna, parti al lavoro x.com