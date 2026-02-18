Energia elettrica in calo | PUN a 0,1129€ kWh bollette non subito più leggere per complessità tariffaria
L’indice PUN, che misura il prezzo dell’energia elettrica, si attesta a 0,1129 euro per kilowattora. La causa principale è il calo dei costi di approvvigionamento sui mercati energetici europei. Tuttavia, molte famiglie italiane non noteranno un miglioramento immediato sulle bollette, a causa della complessità delle tariffe e delle tariffe fisse che mantengono i costi invariati.
Bollette più leggere? L’energia elettrica scende, ma la situazione resta complessa per le famiglie italiane. L’energia elettrica in Italia costa meno: il Prezzo Unico Nazionale (PUN) si attesta a 0,1129 euro al kilowattora (kWh) al 18 febbraio 2026. Una diminuzione rispetto ai picchi recenti, che però non si traduce immediatamente in bollette più basse per tutti, soprattutto per chi è ancora nel regime di maggior tutela. La situazione attuale richiede un’analisi approfondita delle dinamiche del mercato e delle opportunità offerte dal mercato. Il PUN in calo: una tendenza positiva ma fragile. Dopo aver toccato punte superiori a 0,159 eurokWh a gennaio 2026, il Prezzo Unico Nazionale (PUN) ha registrato una discesa significativa, attestandosi a 0,1129 eurokWh a metà febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu
