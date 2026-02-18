Energia elettrica in calo | PUN a 0,1129€ kWh bollette non subito più leggere per complessità tariffaria

Da ameve.eu 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’indice PUN, che misura il prezzo dell’energia elettrica, si attesta a 0,1129 euro per kilowattora. La causa principale è il calo dei costi di approvvigionamento sui mercati energetici europei. Tuttavia, molte famiglie italiane non noteranno un miglioramento immediato sulle bollette, a causa della complessità delle tariffe e delle tariffe fisse che mantengono i costi invariati.

Bollette più leggere? L’energia elettrica scende, ma la situazione resta complessa per le famiglie italiane. L’energia elettrica in Italia costa meno: il Prezzo Unico Nazionale (PUN) si attesta a 0,1129 euro al kilowattora (kWh) al 18 febbraio 2026. Una diminuzione rispetto ai picchi recenti, che però non si traduce immediatamente in bollette più basse per tutti, soprattutto per chi è ancora nel regime di maggior tutela. La situazione attuale richiede un’analisi approfondita delle dinamiche del mercato e delle opportunità offerte dal mercato. Il PUN in calo: una tendenza positiva ma fragile. Dopo aver toccato punte superiori a 0,159 eurokWh a gennaio 2026, il Prezzo Unico Nazionale (PUN) ha registrato una discesa significativa, attestandosi a 0,1129 eurokWh a metà febbraio.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Bollette più leggere e rispetto per l'ambiente: aperte le adesioni a "Energia Romagna", la rete delle comunità energeticheSono aperte le iscrizioni a Energia Romagna, la rete promossa da Legacoop Romagna per sviluppare Comunità Energetiche Rinnovabili nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e nel Circondario Imolese.

Bollette, allarme aumento PUN: tensioni globali e gas spingono i prezzi dell’energia verso l’alto nel 2026.Il prezzo dell’energia elettrica in Italia continua a salire, e le bollette di famiglie e imprese si fanno più salate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: PUN luce oggi: qual è il valore a febbraio 2026?; Ecosuntek, produzione di energia da impianti di proprietà in leggero calo nel 2025; Sabato 14 febbraio 2026: avviso di sospensione dell'energia elettrica in alcune zone della città; Dl bollette, 315 milioni per bonus sociale luce per il 2026.

energia elettrica in caloEdison, ricavi in crescita ma utile quasi dimezzato. Cedole per 170 milioniSale il fatturato grazie alla maggior produzione elettrica e all’incremento dei prezzi energetici. In calo ebitda e utile condizionati dall’idraulicità record del 2024. L’ad Nicola Monti: investiamo f ... milanofinanza.it

energia elettrica in caloEdison: crescono produzione elettrica e volumi venduti nel 2025Ricavi in aumento a 17,7 miliardi, margini sotto pressione e utile a 240 milioni. Il gruppo accelera sugli investimenti (+19%) tra rinnovabili, flessibilità e ... repubblica.it